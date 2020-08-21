Рогов: Политубийства и покушения в РФ становятся тенденцией из-за отсутствия расследования и наказания преступников

Политические убийства и покушения в России становятся устойчивой тенденцией из-за отсутствия расследования и наказания преступников. Такое мнение высказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» политолог Кирилл Рогов.

«Политические убийства и покушения на убийства – это некоторая устойчивая черта последних десятилетий нашей истории. У нас есть две модели политических покушений и убийств. Одна из них – это модель отравления. В обществах, в которых политические убийства становятся нормой политической жизни, есть безнаказанность. Если такие убийства начинают совершаться, и наказание не наступает, они не расследуются, заказчик не найден, расследование потонуло, то значит, это будет возобновляться», — сказал он.

Политолог подчеркнул, что обычно для отравления неудобных для властей российских общественных деятелей использовались сложные вещества и яды. К.Рогов привел пример отравления журналистки Анны Политковской, экс-сотрудника ФСБ Александра Литвиненко, а также журналиста, писателя, депутата Государственной дума Юрия Щекочихина, скончавшегося предположительно от отравления в 2003 году.

Как сообщалось ранее, основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный со вчерашнего дня находится в коме. Решается вопрос о возможности его перевозки в европейскую клинику.

Накануне Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в Омске. Политик находится в реанимационном отделении, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Пресс-секретарь политика ранее сообщала, что с утра перед полетом Алексей Навальный пил только чай в аэропорте, она предположила, что его могли отравить.