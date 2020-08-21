Определение вещества, вызвавшего отравление у Навального, требует длительных анализов – Песков

«По-прежнему проходят различные анализы, до сих пор анализы собственно не выявили ничего. Исключен какой-то набор веществ, которые могли стать причиной для отравления, но это не является исчерпывающим. Это очень сложные анализы на токсикологию, требуется время для их выполнения. Их делают не за сутки и не за двое суток. Пока результатов нет, поэтому тут надо чуть-чуть набраться терпения», — сказал он.

Д.Песков добавил, что «пока не видит поводов для докладов» президенту со стороны ФСБ о версиях отравления Алексея Навального.

Со вчерашнего дня основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный находится в коме, его состояние по-прежнему оценивают как стабильно тяжелое. Решается вопрос о возможности его перевозки в европейскую клинику.

Накануне А.Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет совершил вынужденную посадку в Омске. Политик находится в реанимационном отделении, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Пресс-секретарь политика ранее сообщала, что с утра перед полетом Алексей Навальный пил только чай в аэропорте, предположительно его могли отравить.