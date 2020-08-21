Северокорейский лидер Ким Чен Ын передал часть полномочий своей сестре

Де-факто она стала вторым лицом в государстве.

Об изменениях в высших эшелонах власти в Пхеньяне сообщило Южнокорейское агентство Рёнхап со ссылкой на сеульскую разведку. По этим данным, Ким Чен Ын всё ещё сохраняет за собой всю полноту верховной власти. Но при этом, часть её всё-таки делегировал младшей сестре Ким Ё Чжон, которая также является первым заместителем заведующего отделом ЦК Трудовой партии. Теперь именно она будет отвечать за отношения с США и ближайшим соседом — Южной Кореей, — подчёркивает британская The Guardian. Впрочем, тот ранее отдал часть других полномочий — в экономической сфере — в пользу главы правительства. Это, как полагают источники газеты, может быть связано с тем, чтобы отдалиться от принятия непопулярных решений и в случае ухудшения ситуации в экономике — позволяет Киму легко найти «козла отпущения». С этим согласны агентство Bloomberg и американский канал CNN. И речь не только про экономику, а о ликвидации последствий огромного наводнения и решение проблемы коронавируса. Другие аналитики телеканала уверены, что Ким Ё Чжон может впоследствии заменить своего брата на посту главы государства.

Арабская AlJazeera обратила внимание на то, что власти КНДР также обьявили о скором созыве съезда правящей партии. На нём, по мнению аналитиков телеканала, могут быть приняты судьбоносные решения. Впрочем, другие эксперты подчёркивают: «Учитывая особенности северокорейского режима, говорить о каком-либо транзите власти, не приходится». К.ц.

Съезд Трудовой партии КНДР запланирован на январь следующего года.