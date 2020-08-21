Александр Лукашенко обвинил США в организации беспорядков в стране

В Кремле, тем временем, выразили готовность помочь.

Александр Лукашенко назвал массовые протесты с требованиями его отставки своей проблемой и пообещал ее решить в ближайшие дни. Политик, который находится на посту президента 26 лет, сказал об этом сегодня, как утверждается, работникам агрокомбината «Дзержинский». Лукашенко выразил надежду на своих силовиков и, как передает ТАСС, обвинил в организации протестов США. Ранее сегодня главы обеих палат парламента Белоруссии обратились к лидерам ЕС с заявлением о недопустимости иностранного вмешательства. Евросоюз не признал результаты президентских выборов. В пресс-службе внешнеполитического управления сказали, что ждут, когда власти республики начнут диалог с Координационным советом оппозиции. В Белоруссии по факту его создания возбудили уголовное дело о попытке захвата власти. Генпрокурор пригрозил сегодня протестующим уголовными делами, а в Следственном комитете пообещали найти и наказать тех водителей, которые во время протестов не давали проехать автозакам и машинам ОМОНа.

На этом фоне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что Россия готова содействовать урегулированию в Белоруссии, если Минск этого захочет