Врачи омской больницы, куда накануне был доставлен политик Алексей Навальный, сообщили его диагноз

Главный врач медицинского учреждения Александр Мураховский утверждает, что речь идет о нарушении обмена веществ.

Между тем, врач-терапевт, который прежде наблюдал Навального, Ярослав Ашихмин, комментируя это выступление врача в интервью «Эху», назвал представленную версию издевательством.

Ранее заместитель Мураховского Анатолий Калиниченко сообщил журналистам, что ядов и следов их пребывания в организме не обнаружено. Он отметил, что прежде всего о диагнозе известили родственников Навального — его жену и брата.

Юле и Олегу Навальным не сообщали диагноз. То, что им рассказали – это набор симптомов, который мог быть интерпретирован по-разному. Причина состояния Навального по-прежнему не установлена, — написала в Твиттере его пресс-секретарь Кира Ярмыш. Комментируя отказ врачей дать разрешение на транспортировку политика в Германию, Ярмыш высказала мнение, что это попытка потянуть время с целью скрыть отравление. Такой же версии придерживается и супруга Алексея Навального Юлия.

Борт из Германии уже прилетел за Навальным. Накануне в Кремле говорили, что готовы оперативно рассмотреть обращение, если Навального для лечения, несмотря на закрытые границы, понадобится вывозить за рубеж. Сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заверил, что не видит никаких препятствий для транспортировки и что все зависит от мнения врачей.

Песков добавил, что по, его данным, сейчас омские медики пригласили к сотрудничеству иностранных специалистов, прилетевших в Омск.

Происходящее и версия об отравлении вполне укладываются в общую картину, отражающую тактику властей при устранении неугодных. Такое мнение в нашем эфире высказал политолог Кирилл Рогов.

Рогов добавил, что пока у него нет четкого понимания, кто бы действительно мог стоять за покушением на Навального.