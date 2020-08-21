Экс-кандидат в президенты Белоруссии Тихановская пообещала вернуться на родину, как только это станет безопасным

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская пообещала вернуться на родину, как только это станет безопасным. Она заявила об этом на пресс-конференции в Вильнюсе. Тихановская также поблагодарила все страны, которые высказывают поддержку, и при этом призвала уважать суверенитет Белоруссии. Тихановская также добавила, что российские власти не пытались выйти с ней на связь.

Ранее Тихановская призвала белорусов продолжать забастовки, чтобы заставить власть услышать голос народа.