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13:33, 21 августа 2020

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Тихановская пообещала вернуться на родину, как только это станет безопасным

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская пообещала вернуться на родину, как только это станет безопасным. Она заявила об этом на пресс-конференции в Вильнюсе. Тихановская также поблагодарила все страны, которые высказывают поддержку, и при этом призвала уважать суверенитет Белоруссии. Тихановская также добавила, что российские власти не пытались выйти с ней на связь.
Ранее Тихановская призвала белорусов продолжать забастовки, чтобы заставить власть услышать голос народа.



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