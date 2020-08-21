ФСБ приостановила предварительное расследование по уголовному делу физика Виктора Кудрявцева

Он обвиняется в государственной измене. Адвокат Иван Павлов сообщил, что в июле по инициативе следствия было проведено медицинское освидетельствование Кудрявцева. Оно подтвердило, что 75-летний ученый по состоянию здоровья не может участвовать в следственных действиях, даже дома в присутствии медиков.