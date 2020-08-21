Главный врач омской больницы Александр Мураховский назвал основным диагнозом Навального нарушение обмена веществ

По словам Мураховского, состояние пациента на сегодня оценивается как нестабильно тяжелое. Главный врач также считает, что транспортировать Навального нельзя, поскольку это создает риск для его жизни. Мураховский сослался на результаты консилиума. Он также добавил, что медики не нашли признаков оксибутиратов и барбитуратов в организме Навального, а химическое вещество, обнаруженное на коже и одежде Навального – это обычная промышленная химия, которая используется при производстве пластиковых стаканчиков, — добавил Мураховский.

Пресс-секретарь Навального кира Ярмыш утверждает, что вопреки заявлениям медиков, семье Навального не сообщали диагноз. То, что им рассказали – это набор симптомов, который может быть интерпретирован по-разному. Причину состояния Навального врачи по-прежнему не могут установить, — написала Ярмыш в Твиттере.

Кремль не видит препятствий для транспортировки Алексея Навального на лечение за рубеж, — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Журналисты напомнили, что штаб Навального просил это сделать, на что Песков заметил: «это вопрос исключительно медицинского решения». Песков подчеркнул, что Кремль не вмешивается в эту ситуацию. Пресс-секретарь не знает, чем объясняется внимание к омской больнице со стороны силовых структур и, в частности, что за люди в штатском находятся в кабинете главного врача.

Германия готова предоставить медицинскую помощь Алексею Навальному, — подтвердил официальный представитель правительства Штеффен Зайберт. По его словам, обстоятельства этого чрезвычайного происшествия должны быть тщательно расследованы. МИД Германии контактирует с российскими ведомствами по поводу ситуации с Навальным. Тем временем в Омске сегодня утром приземлился самолет из Германии, готовый транспортировать Навального из омской больницы в немецкую клинику «Шарите». Организатор перевозки – фонд The Cinema for Peace Foundation.