Мошенники массово создают сайты, связанные с вакциной от коронавируса

За 10 дней с момента регистрации в России вакцины от коронавируса появились более сотни сайтов, которое содержат в названии упоминание вакцины. Об этом пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на специалистов по кибербезопасности. По их словам, контента на ресурсах, в основном, пока нет, но часть из них злоумышленники могут использовать для резерва. Там, где порталы не пустые, появились предложения оформить предзаказ на вакцину со скидкой. Специалисты отмечают, что мошенники создавали подобные сайты и раньше – в июле и августе в русскоязычном сегменте интернета их было зафиксировано более 400. Препараты, якобы помогающие от коронавируса, стали продавать в сети еще в марте. По словам экспертов, помимо обмана собственно с лекарством или вакциной мошенники с помощью рассылок электронных писем или рекламы в соцсетях могут заставить перейти на ресурсы с автоматическим оформлением платных подписок или открыть файл с вирусами.

Первая зарегистрированная вакцина от коронавируса, созданная центром имени Гамалеи, по словам, разработчиков, должна еще пройти этап массовых испытаний.