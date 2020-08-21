Бывший претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало сожалеет, что власть в стране не смогли передать мирным путем в ходе президентских выборов.

Валерий Цепкало признал, что белорусской оппозиции не удалось достичь своих целей – добиться, чтобы в республике прекратил свое существование действующий режим. Тогда в стране смогли бы пройти нормальные, достойные демократические выборы, отметил бывший претендент на пост президента Белоруссии. Он уверен, что в республике сложился «очень хороший» союз из представителей оппозиции, в котором все поддерживают друг друга.

Цепкало заявил, что не хочет повторения для республики «украинского сценария». Кроме того, он считает, что войска НАТО не должны присутствовать на территории Белоруссии и тем самым нести угрозу России или какой-либо другой стране. Однако и российские военные не имеют права там появляться, уверен Цепкало. Он полагает, что надо придерживаться нейтралитета и сохранять хорошие отношение со всеми соседними государствами.

Валерий Цепкало покинул территорию Белоруссии еще до президентских выборов.