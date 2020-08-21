Тихановская пообещала вернуться в Белоруссию, как только будет чувствовать себя в безопасности

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская пообещала вернуться в республику, как только будет чувствовать себя в безопасности. С соответствующим заявлением она выступила перед прессой в Вильнюсе. Тихановская уехала в Литву спустя два дня после выборов президента Белоруссии, по итогам которых ее, согласно официальным данным, с крупным перевесом обошел действующий белорусский лидер Александр Лукашенко.