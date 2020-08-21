Главврач омской больницы объявил, что основной диагноз Алексея Навального — это нарушение обмена веществ

Главврач омской больницы, где находится политик Алексей Навальный, объявил, что основной диагноз оппозиционера – это нарушение обмена веществ. Соответствующие слова Александра Мураховского только что привело агентство Интерфакс. Родственники политика Алексея Навального усомнились, что до них довели достоверные данные по итогам консилиума врачей. Об этом сообщает в Твиттере лечащий врач оппозиционера Анастасия Васильева. По ее словам, брат и жена Навального потребовали от главврача омской больницы, где политик сейчас находится, предоставить протокол консилиума, поскольку им неясно, кто входил в состав и на чем основано заключение. Ранее жена Навального Юлия высказала мнение, что омские медики не дают разрешения на транспортировку ее супруга в Германию, поскольку хотят скрыть правду. В администрации омской больницы сегодня сказали, что состояние Навального несколько улучшилось, но перевозить его пока нельзя. По словам заместителя главного врача медицинского учреждения Анатолия Калиниченко, жене и брату сообщили диагноз пациента. Разгласить его нельзя. По его словам, можно лишь сказать, что медики не нашли в организме ядов или следов их пребывания, — передает агентство ТАСС.
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