Расследование по уголовному делу о госизмене в отношении физика Кудрявцева приостановлено из-за его болезни – адвокат

Расследование по уголовному делу о госизмене в отношении физика Виктора Кудрявцева приостановлено из-за его болезни. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат, руководитель «Команды 29» Иван Павлов.

«Мы получили уведомление из Следственного управления ФСБ, что расследование по делу Виктора Кудрявцева приостановлено в виду его болезни до его выздоровления. Следователь, вероятно, тешил себя надеждой, что ему удастся закончить предварительное расследование и передать дело в генеральную прокуратуру и дальше в суд, но болезнь стала препятствием к этому. Необходимые документальные свидетельства у следователя появились, и он остановил производство предварительного расследования», — сказал он.

Сторона защиты, по словам И.Павлова, надеется на полное прекращение уголовного дела, однако делать серьезные прогнозы по этому поводу пока рано.

Ранее СМИ ранее сообщали, что у 75-летнего Виктора Кудрявцева, обвиняемого в госизмене, онкологическое заболевание. По версии ФСБ, В.Кудрявцев якобы передавал по электронной почте секретные сведения о применении гиперзвуковых технологий в боевых ракетных комплексах «Авангард» и «Кинжал» институту Бельгии. Ученый вину не признаёт.