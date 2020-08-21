Организация объединенных наций зафиксировала незначительный рост населения России

С начала года цифра увеличилась на 60 тысяч человек. Сейчас она приближается к 146-ти миллионам. В своем подсчетах ООН не учитывает жителей Крыма, поскольку относит полуостров к территории Украины.
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Валерий Бельский, помощник Лукашенко: Изолятор — не пятизвёздочный отель, а Белоруссия — не Норвегия Но поди в круговерти столкновений разберись, где мирный протестующий, а где злоумышленник, что у него в кармане — томик Евангелия или заточка. Иных послушать, так на «Пушкинской» были сплошь невиновные. Но давайте друг другу честно скажем, что подавляющую часть задержали по закону…
Чулпан Хаматова: Я обращаюсь к вам, люди под касками. Остановитесь! У вас тоже есть матери, жены, отцы, братья, сёстры и дети. Они заслуживают жить в свободной, счастливой стране, жить без страха. Неужели вы не видите, что дороги назад уже не будет. Чем раньше вы остановитесь, тем меньше будет крови..
Николай Цискаридзе: Любое ущемление прав людей — это стыдно и недостойно любого государства! Ни одна человеческая жизнь не должна подвергаться риску из-за глухости власть предержащих. Избитые женщины, старики, а есть уже даже убитые — это немыслимо! Дорогие жители Беларуси, сил вам и мужества! Надеюсь, что разум и человеколюбие победят!..
Жданов:Омская полиция, которая занимается выяснением причин госпитализации Навального обнаружила смертельно опасный яд По его словам, полиция утверждает, что вещество опасно, в том числе, для окружающих. Всем находящимся рядом требуются специальные костюмы. Якобы это одна из причин, по которой сейчас нельзя транспортировать Алексея Навального
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