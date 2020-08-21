Жене и брату политика Алексея Навального сообщили диагноз, поставленный оппозиционеру в омской больнице

Об этом рассказал заместитель главного врача медицинского учреждения Анатолий Калиниченко. Он подчеркнул, что не может разгласить данные для прессы, однако сообщил, что медики не считают состояние Навального следствием отравления.

Сегодня из Германии за политиком прилетел борт санитарной авиации, чтобы забрать оппозиционера на лечение в ФРГ. Омские медики сказали, что пациент нетранспортабелен, и дать разрешение на перевозку отказались.

В самолете, который прилетел за Навальным, есть все необходимое для транспортировки таких больных. Об этом в эфире «Эха» сказал бывший генеральный представитель компании FAI Aviation Grouр в России – именно это предприятие предоставило борт – Виктор Руднов.

Коллеги и близкие Навального считают, что медики умышленно не выпускают его за границу, дожидаясь, пока из организма будут выведены отравляющие вещества. В окружении политика уверены, что он был отравлен.