Адвокат Михаила Ефремова потребовал сменить судью, которая рассматривает дело актера

До этого защитник попросил время для доставки в суд свидетеля из Анапы.

Судья Пресненского суда Москвы Елена Абрамова в удовлетворении ходатайства стороны защиты об ее отводе предсказуемо отказала. А чуть ранее потребовала допросить нового свидетеля защиты именно сегодня. Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев просил время для подготовки. Он утверждает, что свидетель, который якобы видел Ефремова не за рулем, находится в 300 км от Анапы и на его доставку в Москву нужен день и что этот человек боится давления со стороны полицейских, передает РИА Новости. На это судья заметила, что не видит препятствий для допроса свидетеля по видеосвязи. Накануне другой свидетель утверждал, что в момент ДТП Ефремов якобы был на пассажирском сиденье. При этом он добавил, что одним глазом почти не видит, а вторым видит плохо. Эксперт со стороны защиты не исключил, что актера могли ослепить лазером, отравить через кондиционер или что на ДТП могли повлиять некие энергетические дыры. Как заметил корреспондент ТАСС, в суде Михаил Ефремов сегодня читает сборник молитв и появился в футболке с надписью «Православие».

По делу о ДТП со смертельным исходом актеру грозит срок от 5 до 12 лет.