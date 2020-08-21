В России выявили почти 4900 новых случаев заболевания коронавирусом

Заражения происходят во всех регионах страны.

В течение всей рабочей недели количество новых случаев коронавируса по стране изо дня в день было примерно одним и тем же. По данным оперативного штаба по мониторингу коронавируса, за минувшие сутки заболели 4870 человек. Это почти столько же, сколько и в прошлое воскресенье.

Самое большое количество заразившихся, как обычно, в Москве — это почти семьсот человек. За ней идут Санкт-Петербург, Московская область и Ставропольский край.

Тем временем по оценке исследователей во многих регионах России риск заражения остаётся высоким. Так, эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян рассказал агентству РИА «Новости», что двенадцать субъектов федерации до сих пор находятся в так называемой «красной зоне», то есть уровень заболеваемости там продолжает расти. Среди этих регионов он назвал Алтай, Ненецкий автономный округ и Самарскую область.

По официальным данным, всего в России коронавирусом заболели окол 945-ти тысяч человек, причем погибли за это время около 16-ти тысяч пациентов с новой болезнью.