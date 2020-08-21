Канцлер и министр иностранных дел ФРГ потребовали скорейшего расследования причин ухудшения состояния Навального

Канцлер и министр иностранных дел ФРГ потребовали скорейшего расследования причин ухудшения состояния Алексея Навального и предложили помощь в его лечении.

Ангела Меркель предложила поддержку Навальному и его команде. Канцлер подчеркнула, что Германия готова оказать любую медицинскую помощь, в том числе в немецких больницах. Во время встречи с Эммануэлем Макроном в южной Франции Меркель потребовала от Москвы срочного разъяснения всех обстоятельств случившегося и подчеркнула, что будет настаивать на этом.

МИД ФРГ также заявил, что необходимо правдоподобно и прозрачно расследовать эту ситуацию. Германское дипведомство подчеркивает озабоченность «состоянием здоровья российского оппозиционного политика Алексея Навального». Из Берлина были переданы пожелания скорейшего и полного выздоровления. В сообщении МИД говорится: «Алексей Навальный, без сомнения, один из самых известных, влиятельных и популярных противников коррупции в России. Он всегда выступал как критик российского правительства. Его политическая работа и расследования о коррупции, при проведении которых ему постоянно оказывали препятствия, важны для прозрачности в демократии и для живого гражданского общества в России».

Накануне один из берлинских бизнесменов, владелец креативной компании Cinema for peace заказал медицинский самолет для транспортировки Навального в Берлин. Два года назад той же фирмой была оказана частная помощь Петру Верзилову, который находился на лечении в берлинской больнице Charité с синдромами тяжелого отравления неизвестной субстанцией.

По сообщению компании, акцию пришлось отложить, поскольку врачи не считают Навального пригодным для транспортировки. В немецких СМИ случившееся остается главной темой всех новостей.