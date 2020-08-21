Медики омской больницы поставили диагноз политику Алексею Навальному и сообщили его жене и брату оппозиционера

Об этом сообщил зам.главврача медицинского учреждения Анатолий Калиниченко. Он добавил, что разгласить данные для прессы не может, может лишь сообщить, что врачи не считают состояние Навального результатом отравления. По его словам, в организме пациента не обнаружили следов каких-либо ядов.

Сегодня утром в Омск за Навальный из Германии прилетел борт санитарной авиации. Родственники и коллеги собирались отвезти политика на лечение в ФРГ. Они считают, что оппозиционер был отравлен, и что врачи омской больницы скрывают правду.