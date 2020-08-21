Реаниматолог: Уровень современной российской медицины позволяет обеспечить транспортировку Навального в другую клинику

Уровень современной российской медицины позволяет обеспечить транспортировку Алексея Навального в европейскую клинику. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» заведующий отделением кардиореанимации 29-й клинической больницы Алексей Эрлих.

«Состояние современной медицины, и омской больницы уж точно, вполне могут обеспечить оборудованием транспортировку пациента. Практически нет состояний, которые бы помешали транспортировать пациента в другое медучреждение. Сейчас есть возможности создать такие же условия как в стационаре», – сказал он.

А.Эрлих добавил, что технических препятствий в перевозке политика быть не должно.

«Пациентов, которые находятся в бессознательном состоянии и не дышат дома, скорая помощь легко забирает. Дома берет на ИВЛ и транспортирует до больницы. Все то же самое можно сделать от больницы даже еще в лучших условиях. Тут только технические проблемы, — мне кажется, технических проблем в омской больнице быть не должно», — заключил он.

В настоящее время врачи омской больницы, где находится Алексей Навальный, проводят консилиум по поводу возможности перевозки пациента в европейскую клинику. А.Навальный со вчерашнего дня находится в коме, его по-прежнему оценивают как стабильно тяжелое.

Накануне основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет совершил вынужденную посадку в Омске. Политик находится в реанимационном отделении, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Пресс-секретарь политика ранее сообщала, что с утра перед полетом Алексей Навальный пил только чай в аэропорте, она предположила, что его могли отравить.