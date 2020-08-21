Эксперт: Самолет, прилетевший в Омск для транспортировки Навального, полностью оборудован для медицинских перевозок

Самолет, который прилетел в Омск для транспортировки Алексея Навального в Европу, полностью оборудован для медицинских перевозок. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» бывший генеральный представитель FAI Aviation Group в России и СНГ Виктор Руднов.

«Это один из крупнейших самолетов компании, он рассчитан на перевозку до трех пациентов, все оборудование на борту есть: вентилятор, ИВЛ, мониторы, сердце, все, что требуется, там есть. Также штатные медики компании, реаниматолог и медсестра или медбрат, — всегда два врача», — сказал он.

В.Руднов добавил, что, судя по всему, изначально омские врачи дали согласие на перевозку Алексея Навального.

«Всегда подается диагноз, подается состояние пациента, самолет бы не вылетел, если бы пациент был нетранспортабельный. Должен быть подан документ по состоянию пациента, диагноз и прогноз по пациенту», — отметил он.

При этом В.Руднов подчеркнул, что за время работы компании бывали случаи, когда клиника не выдавала пациента в связи с тяжелым состоянием.

«Всегда клиника проводит консилиум и принимается решение о передаче пациента к транспортировке. Если врачи не могут подтвердить, что пациент перенесет данную перевозку – и мы с этим сталкивались очень часто, — его не выдадут, он может не долететь», — заключил он.

По информации бывшего генпредставителя компании, рейс, отправленный за Алексеем Навальным, стоит около 70 тысяч евро. В случае, если экипажу придется ждать выдачи пациента, придется дополнительно оплачивать проживание врачей и пилотов в гостинице на этот период.

В настоящее время врачи омской больницы, где находится Алексей Навальный, проводят консилиум по поводу возможности перевозки пациента в европейскую клинику. А.Навальный со вчерашнего дня находится в коме, его по-прежнему оценивают как стабильно тяжелое.