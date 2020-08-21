В Пермском крае отменили приговор пенсионеру, осужденному за мак в огороде

Об этом сообщает сайт «Медиазона». Из-за нарушений дела в отношении 60-летнего Игоря Палина направили в прокуратуру для повторного расследования. Самого пенсионера отпустили из СИЗО. Дело в отношении бывшего тракториста возбудили год назад. Палин говорил, что полицейские пришли к нему на участок, без разрешения на обыск осмотрели дом и обнаружили в сарае три килограмма кустов мака. Пенсионер говорит, что пропалывал в огороде сорняки и забыл их выбросить. В июле этого года Палина приговорили к 3-м годам колонии по обвинению в покушении на сбыт наркотиков.