Некоторые билеты с вылетом в сентябре-октябре подешевели почти вдвое по сравнению с началом лета. Так, со скидками можно приобрести билеты в Краснодар, Екатеринбург, Новосибирск, Пермь и Самару.
Источники газеты «Ведомости» говорят, что снижение цен связано с низким спросом. Многие россияне пока не восстановили свое финансовое положение после карантинных мер. Во многих компаниях до сих пор действует запрет на командировки.
Крупнейшие российские авиакомпании заметно снизили цены на внутренние перелеты, — пишет газета «Ведомости»
Некоторые билеты с вылетом в сентябре-октябре подешевели почти вдвое по сравнению с началом лета. Так, со скидками можно приобрести билеты в Краснодар, Екатеринбург, Новосибирск, Пермь и Самару.