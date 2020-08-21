Крупнейшие российские авиакомпании заметно снизили цены на внутренние перелеты, — пишет газета «Ведомости»

Некоторые билеты с вылетом в сентябре-октябре подешевели почти вдвое по сравнению с началом лета. Так, со скидками можно приобрести билеты в Краснодар, Екатеринбург, Новосибирск, Пермь и Самару.

Источники газеты «Ведомости» говорят, что снижение цен связано с низким спросом. Многие россияне пока не восстановили свое финансовое положение после карантинных мер. Во многих компаниях до сих пор действует запрет на командировки.