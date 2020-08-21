Медики омской больницы, где сейчас находится политик Алексей Навальный, не считают, что он был отравлен. С соответствующим заявлением выступил зам.главного врача больницы скорой помощи Анатолий Калиниченко. Калиниченко подчеркнул, что диагноз сообщили жене и брату Навального. Сегодня за политиком из Германии прибыл спецборт, который должен забрать Навального на лечению в одну из немецких клиник. Родственники и коллеги оппозиционера заявили, что не верят врачам омской больницы. Они добиваются выдачи разрешения на транспортировку политика в Европу. Руководство омской больницы выдать такой документ отказываются. В администрации медицинского учреждения подчеркивают, что пациент, несмотря на некоторое улучшение, нетранспортабелен. Они также настаивают, что в омской больнице оказывают всю необходимую помощь. В Минздраве знают, что в эти минуты омские врачи встречаются с немецкими коллегами, прилетевшими за Навальным.
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