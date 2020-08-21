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11:31, 21 августа 2020

Медики омской больницы, где сейчас находится политик Алексей Навальный, не считают, что он был отравлен

Медики омской больницы, где сейчас находится политик Алексей Навальный, не считают, что он был отравлен. С соответствующим заявлением выступил зам.главного врача больницы скорой помощи Анатолий Калиниченко. Калиниченко подчеркнул, что диагноз сообщили жене и брату Навального. Сегодня за политиком из Германии прибыл спецборт, который должен забрать Навального на лечению в одну из немецких клиник. Родственники и коллеги оппозиционера заявили, что не верят врачам омской больницы. Они добиваются выдачи разрешения на транспортировку политика в Европу. Руководство омской больницы выдать такой документ отказываются. В администрации медицинского учреждения подчеркивают, что пациент, несмотря на некоторое улучшение, нетранспортабелен. Они также настаивают, что в омской больнице оказывают всю необходимую помощь. В Минздраве знают, что в эти минуты омские врачи встречаются с немецкими коллегами, прилетевшими за Навальным.



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