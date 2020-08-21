Отказ врачей от транспортировки Навального в клинику в Германии является следствием давления – пресс-секретарь

Отказ врачей омской больницы от транспортировки Алексея Навального в клинику в Германии является следствием давления. Такое мнение высказала в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш.

«Я уверена, что это решение политическое, а не медицинское. Очевидно просто на врачей надавили, им напрямую запретили перевозить Алексея, а оставаться сейчас в этой больнице для него буквально смертельно опасно», — сказала она.

К.Ярмыш подчеркнула, что накануне вечером врачи были согласны на транспортировку политика.

«Именно поэтому мы в кратчайшие сроки организовали самолет, который должен сейчас сесть в Омске, чтобы забрать Алексея и перевезти его в клинику в Германии. Но буквально в последний момент врачи неожиданно поменяли свое решение, они отказываются давать необходимые документы. Они утверждают, что решения родственников недостаточно. Прямо сейчас они заперлись в кабинете и просто никого не пускают к себе», — добавила она.

Пресс-секретарь подчеркнула, что до сих пор непонятно, каким веществом отравили Алексея Навального.

«По-прежнему нет никакой информации, потому что в этой больнице просто нет достаточного оборудования для проведения нужных тестов. Никто не понимает, чем именно Алексея отравили, в принципе не понимает, что с ним сейчас происходит, он просто находится в коме, его состояние постоянно тяжелое», — заключила она.

Сутки назад основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет совершил вынужденную посадку в Омске. Политик находится в реанимационном отделении, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Пресс-секретарь политика ранее сообщала, что с утра перед полетом Алексей Навальный пил только чай в аэропорте, она предположила, что его могли отравить.