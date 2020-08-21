Согласно данным юриста Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова, в организме главы ФБК Алексея Навального нашли яд

Однако источники в правоохранительных органах это отрицают.

По словам Жданова, в кабинет главного врача больницы зашла представитель транспортной полиции и сообщила, что обнаружено некое вещество, однако называть его не стала, ссылаясь на тайну следствия. Как рассказал юрист ФБК со ссылкой на сотрудницу МВД, неназванный яд представляет угрозу не только для жизни Алексея Навального, но и для окружающих, поэтому все вокруг должны находиться в защитных костюмах. В свою очередь источник агентства ТАСС в правоохранительных органах утверждает, что речь идет об отравлении психодислептиками – то есть психотропными веществами, а более точно можно будет сказать после постановки диагноза и заключения врачей.

В Омск уже прилетел самолет, который готов доставить главу ФБК на лечение в Европу. Соратник политика Алексея Навального Леонид Волков сообщил, что в лайнере, который может транспортировать Навального, есть оборудование для перевозки пациента, опасного для окружающих. Это предусмотрено из-за мер по борьбе с коронавирусом во всем мире, написал Волков в своем телеграм-канале. Он отметил, что возникает ряд вопросов, в частности: «Как уже сутки с Навальным взаимодействовали люди без костюмов химзащиты? Что за вещество найдено и почему не говорят его название».

Врачи считают, что Алексея Навального перевозить сейчас нельзя и называют пациента нетранспортабельным.