Медики не считают, что Навальный отравился — замглавврача омской больницы

Исследования не выявили следов ядов в организме Алексея Навального, который находится в реанимации в омской больнице. Врачи не считают, что он был отравлен, сообщил в пятницу журналистам заместитель главного врача больницы скорой медицинской помощи (БСМП-1) Анатолий Калиниченко.



«Ядов или следов их пребывания в организме не выявлено. Наверное, диагноз «отравление» остается где-то на подкорке нашего сознания. Но мы не считаем, что пациент перенес отравление», — сказал Калиниченко.



Он добавил, что диагноз медики уже установили, но не будут разглашать его СМИ. «Мы имеем осложнения, мы имеем те состояния, которые у него есть — они полностью укладываются в ту структуру того диагноза, который мы установили. Он был доведен до сведения жены и брата нашего пациента»,— сказал Калиниченко, сообщает ТАСС.