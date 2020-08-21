Мишустин подписал документ, разрешающий регистрировать автомобили в многофукциональных центрах госуслуг

Премьер Михаил Мишустин подписал документ, разрешающий регистрировать автомобили и другой транспорт в многофукциональных центрах госуслуг. Об этом говорится на сайте правительства. Там уточняется, что новая услуга стала возможной благодаря привлечению к работе в МФЦ сотрудников полиции. С ними заявителям предстоит иметь дело только на одном этапе – во время осмотра автомобиля.