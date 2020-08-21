Глава Росстата Павел Малков за прошлый год, согласно его декларации, заработал около 10-ти миллионов 300 тысяч рублей. Документ опубликован на сайте ведомства. Согласно этим данным, у Малкова нет никакой собственности, но в его пользовании находятся две квартиры и дача, — отмечает агентство ТАСС.