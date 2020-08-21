Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 4 870, общее количество инфицированных достигло 946 976. Об этом сообщили журналистам в пятницу в оперативном штабе по борьбе с распространением новой инфекции
Согласно данным, суточный рост шестой день составляет 0,5%.
В России за сутки выявили 4 870 случаев заражения коронавирусом — оперштаб
Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 4 870, общее количество инфицированных достигло 946 976. Об этом сообщили журналистам в пятницу в оперативном штабе по борьбе с распространением новой инфекции