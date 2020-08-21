ФСБ приостановила предварительное расследование по уголовному делу о госизмене в отношении физика Виктора Кудрявцева

Об этом рассказал «Эху» адвокат, руководитель объединения «Команда 29» Иван Павлов. Он уточнил, что приостановка связана с состоянием здоровья Кудрявцева. В прошлом году у 75-летнего физика, который, как утверждает следствие, передавал закрытую информацию в НАТО, обнаружили рак. Ученого отпустили под подписку о невыезде.