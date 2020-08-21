Коллеги и родственники Навального решили обратиться в ЕСПЧ

Коллеги и родственники Алексея Навального решили обратиться в Европейский суд по правам человека с просьбой запретить российским властям препятствовать транспортировке оппозиционера на лечение в Германию. Об этом «Эху» рассказал юрист из команды Навального, директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов.

Жданов также сообщил, что транспортная полиция, в числе прочих занимающаяся выяснением причин госпитализации Алексея Навального, известила об обнаружении смертельного яда, опасного как для политика, так и для окружающих. Между тем, в пресс-службе транспортной полиции сайту «Открытые медиа» сказали, что не могут официально подтвердить информацию о том, что в организме навального найден опасный для окружающих яд. Там подчеркнули, что экспертиза еще идет и результатов пока нет.

Напомню, сегодня в Омск прибыл спецборт, который должен был забрать Алексея Навального на лечение в Германию. Главврач омской больницы Александр Мураховский отказался выдать разрешение на транспортировку. Близкие политика считают, что врачи удерживают Навального в клинике, чтобы вещество, которым он был отравлен, вывелось из организма и стало бы невозможно его установить.