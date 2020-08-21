ТАСС: Правоохранительные органы отрицают обнаружение в организме Навального яда

Яд не был обнаружен в организме у блогера Алексея Навального после отравления, предварительная версия не изменилась, речь идет об отравлении психодислептиками. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.



«Предварительная версия не изменилась. Речь идет об отравлении психодислептиками. Более точно можно будет сказать после постановки диагноза и заключения врачей», — сказал он.



По словам собеседника агентства, уголовное дело пока не возбуждено, так как нет данных о намеренном отравлении Навального. Он будет опрошен в рамках проверки, как только позволит состояние его здоровья.