Лидер КНДР Ким Чен Ын передал часть полномочий своей младшей сестре

Сейчас она занимает пост первого заместителя заведующего отделом Центрального комитета Трудовой партии Кореи.

Ким Ё Чжон сейчас уже занимается общегосударственными делами. Это право ей дал брат. Сестра Ким Чен Ына отвечает за политику Пхеньяна в отношении Вашингтона и Сеула, сообщает агентство Рёнхап со ссылкой на сведения южнокорейской разведки. Согласно этим данным, Ким Ё Чжон считается «лидером номер два» в КНДР, но глава Северной Кореи еще не выбрал себе преемника.

Ким Чен Ын поделился своими полномочиями не только с сестрой, но и с высокопоставленными чиновниками. Председатель кабинета министров и заместитель председателя Госсовета получили право управления экономикой страны. Еще два их коллеги стали частично отвечать за вопросы обороны.

По информации спецслужб Южной Кореи, решение лидера КНДР направлено на то, чтобы минимизировать стресс, который он испытывает, находясь у власти. Кроме того, распределение полномочий должно снять личную вину Ким Чен Ына в случае «провала его политики».

В апреле Ким Чен Ын 20 дней не показывался на публике, из-за этого появлялись сообщения о его возможной смерти или болезни.