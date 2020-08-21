Бывший вице-президент США Джо Байден официально стал кандидатом на пост президента страны

Он обещал восстановить страну.

В последний день съезда Демократической партии Соединённых Штатов Джо Байден согласился выдвинуться от неё на выборах, которые намечены на третье ноября. Предстоящую кампанию кандидат назвал «битвой за душу страны». По словам политика, США сейчас находятся в тяжелейшем положении: там одновременно проходит самая опасная эпидемия за последние сто лет, тяжелейший экономический кризис со времен Великой депрессии, климатический кризис, а также самые ожесточенные споры вокруг гражданских прав и расовой несправедливости.

Байден подчеркнул, что президент Дональд Трамп не борется с этими проблемами и просто не знает что делать, в то время как у демократов есть план. Кандидат пообещал, что его администрация начнёт реализовать специальные программы для молодёжи и обеспечит для граждан новые рабочие места в сферах машиностроения и чистой энергетики.

Как сообщает газета Financial times, опросы показывают, что Джо Байден сейчас популярнее споего оппонента. Так, за демократа готовы проголосовать чуть более 50-ти процентов гражданан, а за Дональда Трампа — около 42-ух.