В Омск за Алексеем Навальным прибыл спецборт из Германии, но забрать политика не разрешают врачи

Главный врач больницы «скорой помощи», где сейчас находится Навальный, Александр Мураховский, выступил перед прессой. Он сказал, что состояние пациента несколько улучшилось, но перевозить его нельзя. Мураховский добавил, что в его больнице Навальному оказывается вся необходимая помощь.

Сторонники Навального отмечают, что по совместительству главврач больницы является депутатом городского совета и членом политической партии «Единая Россия». Среди причин, по которым Навального не дают перевезти в Германию, обнаружение смертельно опасного яда, о котором, как утверждают коллеги Навального, им сообщила транспортная полиция. О каком именно веществе идет речь, где оно было обнаружено, ничего не известно. Кроме того, в пресс-службе транспортной полиции Омска официально сайту «Открытые медиа» сказали, что пока не могут подтвердить, что в организме Навального нашли опасный яд. Экспертиза еще идет и результатов пока нет.

Представители транспортной полиции должны были находиться в больнице для того, чтобы помочь организовать перевозку Алексея Навального, — отметила жена политика Юлия. Она убеждена, что врачи умышленно не отпускают ее мужа.

Тем временем пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш обратилась к журналистам с просьбой сегодня, во время ежедневного общения с пресс-секретарем Кремля Дмитрием Песковым, потребовать от него четкой позиции властей по эвакуации Навального. Вчера Песков говорил, что власти готовы содействовать его перевозке за границу.

Сторонники Алексея навального собираются у больницы в Омске, чтобы потребовать его отправки на лечение в Германию, — сообщает агентство Интерфакс. На страницах команды Навального в Омске в соцсетях появились сообщения приехать поддержать коллег и родственников Навального. В публикациях подчеркивается, что запрет на его перевозку – это покушение на жизнь.