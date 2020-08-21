Интерфакс: Самолет для перевозки Навального сел в Омске

Самолет из Нюрнберга, вылетевший для перевозки Алексея Навального в берлинскую больницу «Шарите», сел в Омске. Об этом сообщил сотрудник справочной службы аэропорта сообщил «Интерфаксу». Это медицинский самолет, оборудованный для транспортировки коматозных больных. Агентство dpa сообщило, что перелет оплатили частные лица. Помощь в лечении Навального днем ранее предложили канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон.

Жена политика Юлия Навальная сказала утром в пятницу, что она уже готовила документы для перевозки мужа в Германию, но внезапно врачи сказали, что он нетранспортабелен и запретили перелет. Она сказала, что не может им доверять и что транспортировку откладывают, чтобы из организма пациента исчезли следы токсина, которым его отравили.

Состояние Навального к утру улучшилось, но четкой стабильности врачи не видят и не решаются разрешить транспортировку, сказал журналистам главврач омской Больницы скорой медпомощи №1 Александр Мураховский.