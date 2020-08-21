Торговая сеть «Ашан» уволила десятки своих сотрудников в рамках борьбы с коррупцией

Это сообщает РБК. В начале года в российском подразделении компании был создан комитет, который должен следить за соблюдением работниками законов. Глава этого подразделения Йоханнес Толай уточнил в интервью изданию, что уволены люди, потерявшие доверие, не соблюдавшие должностных инструкций, и в том числе те, кто, по мнению комитета, были близки к коррупции.