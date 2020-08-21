Двенадцать регионов России остаются в списке областей со сложной ситуацией по коронавирусу

Это сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на центр экономических исследований. Там разделили регионы на несколько зон на основе индекса заболеваемости. В самой опасной, «красной» зоне остаются, в том числе, Орловская, Мурманская, Самарская, Кемеровская и Кировская области, а также Удмуртия, Сахалин и Крым. За прошедший месяц из «красной» зоны вышли Оренбургская область, Севастополь и Коми.