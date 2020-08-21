Байден официально согласился стать кандидатом в президенты США от Демократической партии

Бывший вице-президент США Джо Байден официально согласился стать кандидатов в главы государства от Демократической партии. Как сказал политик, объединившись, мы сможем преодолеть эпоху тьмы в Америке. Байдена цитирует канал USA TODAY. Кандидат подчеркнул, что намерен служить одинаково усердно всем американцам, как своим сторонникам, так и тем, кто его не поддерживает. Помимо прочего Байден раскритиковал своего соперника на предстоящих выборах, действующего главу государства Дональда Трампа.