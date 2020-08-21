Жданов:Омская полиция, которая занимается выяснением причин госпитализации Навального обнаружила смертельно опасный яд

Омская полиция, которая занимается выяснением причин госпитализации политика Алексей Навального обнаружила смертельно опасный яд, — сообщил директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов. По его словам, полиция утверждает, что вещество опасно, в том числе, для окружающих. Всем находящимся рядом требуются специальные костюмы. Якобы это одна из причин, по которой сейчас нельзя транспортировать Алексея Навального.

Тем временем главврач больница, где сейчас находится политик, Александр Мураховский, говорит, что транспортировка в целом опасна для жизни пациента.

Родственники и коллеги Алексея Навального требуют от врачей омской больницы выдать разрешение на перевозку политика в клинику в Германию. Они считают, что там врачи смогут установить, чем отравили Алексея Навального. Германия направила за оппозиционером спецборт. Он уже прибыл в Омск, — сообщает РБК.