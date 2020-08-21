Доктора запретили перевозить политика Алексея Навального в другую клинику

Сейчас он находится в коме и его состояние оценивается как тяжелое.

Главный врач омской больницы скорой помощи номер 1 Александр Мураховский объявил, что «не готов взять на себя ответственность» и разрешить транспортировку Алексея Навального, поскольку тот сейчас находится в нестабильном состоянии. Как рассказала «Эху» пресс-секретарь политика Кира Ярмыш, сейчас доктора заперлись в кабинете и отказываются обсуждать этот вопрос. Она добавила, что их сегодняшнее решение резко отличается о того ,что они заявляли раньше: «Врачи начиная со вчерашнего вечера говорили нам, что они согласятся на перевозку. И именно поэтому мы экстренно организовали самолёт, который должен сесть в аэропорту Омска и перевезти Алексея в клинику в Германию. Оставаться ему в омской больнице смертельно опасно. До сих пор не поставлен диагноз просто потому что с имеющимся оборудованием провести необходимые анализы просто невозможно».

Также сторонники Навального утверждают, что для запрета на транспортировку нет законных оснований, поскольку разрешения на это от жены больного должно быть достаточно.

Алексей Навальный потерял создание вчера во время рейса из Томска в Москву. Самолёт экстренно приземлился в Омске. Сейчас он находится в коме. Врачи оценивают его состояние как стабильно тяжелое. Тем временем пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш написала в Твиттере, что близкие и коллеги политика обращаются в Европейский суд по правам человека с требованием запретить российским властям препятствовать транспортировке оппозиционера. Она подчеркнула, что затягивание перевозки может привести к непоправимым последствиям.