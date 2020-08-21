Иван Жданов: В организме Алексея Навального обнаружен яд

«Иван Жданов вышел к прессе и рассказал, что только что сотрудник полиции в больнице сообщил, что в организме Алексея обнаружен яд, опасный не только для него, но и для окружающих», — об этом в Твиттере написала пресс-секретарь политика Кира Ярмыш. По словам Жданова, сотрудник транспортной полиции не назвал само вещество, сославшись на тайну следствия, однако отметил, что яд «смертельно опасный». Жена политика Юлия Навальная в свою очередь добавила, что врачи отказываются перевозить Навального, ссылаясь на его нетранспортабельность, «хотя два часа назад готовились все документы для транспортировки». По мнению Навальной, врачи препятствуют перевозке политика, чтобы «то химическое вещество, которое находится в организме Алексея, исчезло».
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