Гидрометцентр распространил предупреждение об аномальном потеплении в России

Как сообщил агентству РИА Новости научный руководитель Гидромета Роман Вильфанд, в Калининградской области и ряде регионов на севере европейской части России установится погода на 4-5 градусов выше нормы. По словам Вильфанда, температура воды в Калининградской области поднялась до 22-х градусов, температура воздуха может достигать 30-ти градусов. Потепление до 25-ти градусов в предстоящие выходные ожидается в Москве.