Сегодня в Кельне станет известен обладатель Кубка УЕФА

В финале Лиги Европы сыграют футболисты испанской Севильи и миланского «Интера».

Статистика выступлений «Севильи» во втором по значимости клубном турнире впечатляет. В финалах Лиги Европы испанский клуб играл 5 раз, где неизменно побеждал и брал трофей. Так что, не измени УЕФА правила, 15-килограмовая серебряная чаша вполне могла бы храниться сейчас в клубном музее андалусийцев.

Впрочем, сегодня в споре с «Интером» «Севилья» фаворитом не является. Даже не смотря на то, что имела на сутки больше отдыха по сравнению с миланским клубом. Напомним, что в полуфинале испанцы одержали волевую победу над «Манчестер Юнайтед» 2-1. В то время, как Интер играючи разобрался с донецким Шахтером, забив в ворота украинского Чемпиона 5 безответных мячей.

Отметим, что «Севилья» в трех последних матчах турнира пропустили всего однажды, да и то с пенальти. А вот «Интер» после пандемии забивает в Лиге европы в среднем по три мяча за игру.

Встреча «Севильи» и «Интера» начнется в 22 часа. Трансляция на МАТЧ ТВ.