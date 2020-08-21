Очередной этап исследований российской вакцины правительство может разрешить уже сегодня

В нём как ранее сообщал глава научного центра Гамалеи, разработавшего препарат, поучаствуют десятки тысяч человек.

Желающих поучаствовать в третьем этапе клинических исследований вакцины начнут прививать в конце следующей недели, рассказал Интерфаксу источник в правительстве. До этого по его словам будут обучать врачей, составлять базы добровольцев, получать их согласие, оформлять страховки. Правительство сегодня или в понедельник разрешит третий этап, отметил собеседник. Он уточнил, что некоторым тестируемым вместо вакцины введут плацебо. Всего используют 10 тысяч таких доз и втрое больше настоящего препарата. В Российском фонде прямых инвестиций агентству ТАСС сказали, что прививать медиков от коронавируса начнут уже на следующей неделе, параллельно с третьим этапом исследований. О регистрации вакцины на прошлой неделе объявил президент Путин, он назвал ее первой в мире. Он также сказал, что прививку сделала одна из его дочерей. В то же время добровольцы, которым ее делали, жаловались на побочные эффекты после вакцинации, наиболее частые — головная боль и озноб, а также неприятные ощущения в месте введения вакцины. В инструкции к ней основными побочными эффектами помимо вышеперечисленных указаны повышенная температура, снижение аппетита и увеличение лимфоузлов, отмечает ТАСС.

Ряд стран Запада, а также Всемирная организация здравоохранения ранее усомнились в эффективности российской вакцины.