Врачи из Москвы и Омска проводят консилиум по состоянию здоровья политика Алексея Навального

Он находится в коме со вчерашнего дня. В эти минуты доктора решают, во-первых, есть ли возможность перевезти Алексея Навального в Европу, где ему уже обещали оказать медицинскую помощь и, во-вторых, как именно его следует лечить. Как сообщили агентству «Интерфакс» в министерстве здравоохранения региона, для этого в Омск прилетели анестезиологи-реаниматологи и нейрофизиологи из столичных центров имени Пирогова и Бурденко.

Также в ведомстве отметили, что состояние Навального за ночь не изменилось, его по-прежнему оценивают как стабильно тяжелое. Расширенный консилиум начался около часа назад, сколько он может продлиться — неизвестно.

Алексею Навальному стало плохо вчера утром во время перелёта из Томска в Москву. Он потерял сознание в самолёте, из-за чего пилоты провели экстренную посадку в Омске. Сторонники политика считают, что его отравили и требуют завести в связи с этим уголовное дело, тем не менее, пока что этого не произошло.

Вчера президент Франции Эммануэль Макрон выразил обеспокоенность в связи с ситуацией с Алексеем Навальным. Он заявил, что в Париже и Берлине готовы предоставить политику необходимую медицинскую помощь.

Германия в утром направила специальный медицинский самолет чтобы забрать Алексея Навального на лечение в Берлин. Как передает германское агентство ДПА, российская сторона выдала все необходимые разрешения на транспортировку пациента. Навального могут доставить в бкрлинскую клинику «Шарите» уже сегодня. Агентство отмечает, что стоимость перелета и лечения будут оплачены частными лицами.