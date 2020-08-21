Ярмыш: Медики заявили о нетранспортабельности политика Алексея Навального

Об этом сообщает его пресс-секретарь Кира Ярмыш. Она считает запрет на перевозку оппозиционера в другую больницу угрозой для его жизни.

В «Твиттере» Ярмыш написала, что это покушение на жизнь человека, которое прямо сейчас совершают врачи с санкции власти.

Пресс-секретарь политика добавила, что через час в Омске должен приземлиться самолет для эвакуации Навального. О том, что борт вылетел за политиком, пишет немецкая пресса.

Сайт «Медуза» сообщает, что санитарную авиацию для отправки Навального в Германию выслали по просьбе издателя сайта «Медиазона» Петра Верзилова. Навального собираются доставить в ту же клинику, где лечился Верзилов, поступивший туда с симптомами отравления.

Напомним, Навального доставили в омскую больницу с признаками отравления накануне.