Ливан повторно вводит общенациональный карантин из-за новой вспышки коронавируса

Границы Ливана снова закрыты, в стране также начнёт действовать комендантский час. Власти ввели такие меры поскольку ситуация с пандемией коронавируса ухудшилась.

В Ливане в понедельник резко выросло число зараженных. Только за сутки выявили почти 450 человек, такого числа больных ковидом до этого не было. За весь период пандемии в ближневосточной стране заболело почти 10,5 тысяч человек, больше 100 умерли.

Ливанские власти уточнили, что режим изоляции не затронет участников ликвидации последствий разрушительного взрыва в порту Бейрута в начале месяца. На воздух, напомним, взлетело задержанное за долги судно, на котором было почти 3 тысячи тонн аммиачной селитры. Погибли более 170 человек, тысячи пострадали. Многие здания превратились в руины. По всей стране начались протесты, из-за этого все правительство ушло в отставку.

По данным ВОЗ более половины медучреждений Бейрута не функционирует. В Ливане опасаются, что в случае роста инфицированных мест в больницах не останется, это приведет к более масштабному заражению коронавирусом.

Власти Ливана в марте объявили режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса и закрыли границы. К началу июля все ограничения сняли, после чего эпидемиологическая ситуация в стране опять стала ухудшаться.