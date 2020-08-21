Правоохранительные органы Австралии расследуют новый случай обнаружения металлических игл в продуктах питания

Как пишет издание Brisbane Times, мужчина обнаружил стальные швейные иглы внутри клубники, которую собирался дать дочери с собой в школу. Две упаковки свежих ягод, в которых были обнаружены иглы, были накануне куплены им в супермаркете в пригороде Брисбена. Пострадавших нет.

Случаи обнаружения игл в продуктах неоднократно происходили в Австралии в 2018 году. Итогом масштабного расследования стал арест 50-летней работницы одной из клубничных ферм в Квинсленде, а правительство страны ужесточило наказание за так называемый продуктовый саботаж.